В Египте обрушилась церковь, есть жертвы

В Египте три человека погибли и еще четверо пострадали в результате обрушения части стены древней христианской церкви. Об этом сообщает Ahram в воскресенье, 1 декабря.
"Три человека погибли, а четверо других получили повреждения в воскресенье в результате обрушения западной стены старинной церкви при монастыре Святой Фаны, Малавской епархии в провинции Минья Верхнего Египта", – рассказали в Коптской православной церкви.
Сейчас идет расследование причин трагического инцидента.
Коптская православная церковь выразила соболезнования семьям погибших и молитвой пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.
Напомним, в апреле в ЮАР 13 человек погибли и 16 пострадали в результате обрушения части здания церкви во время пасхальной службы. Инцидент мог быть вызвано продолжительными ливнями.
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Источник: korrespondent.net
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