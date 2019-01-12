Лента RSS
Подписаться на ленту
01 декабря 2019, воскресенье, 23:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,32
01. 12. 2019

На Донбассе погибли два бойца ВСУ

На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. Они подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах во время выполнения боевого задания, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 1 декабря.

Отмечается, что диверсионно-разведывательная группа сепаратистов осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода диверсантов командиром подразделения ВСУ применил дежурный резерв.

"Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", – говорится в сообщении.

Ранее собщалось, что с начала нышених суток на Донбассе было зафиксировано два обстрела со стороны сепаратистов – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Тогда бойцы ВСУ не пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.