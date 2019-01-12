В США массово отменяют рейсы из-за непогоды

В США из-за обширного снежного шторма задержаны более 1300 рейсов, 700 – отменены. Об этом сообщает СNN в понедельник, 1 декабря.

"Авиасообщением в США должны воспользоваться 3,1 млн пассажиров. Всего на выходные, связанные с празднованием Дня благодарения, ожидается 31,6 млн пассажиров", – говорится в сообщении.

Авиакомпания Delta Airlines объявила об отказе от полетов из-за погодных условий в субботу до 16 городов на северо-западе страны и в воскресенье и понедельник в 22 города на северо-востоке, включая аэропорты в Бостоне и близ Нью-Йорка.

В свою очередь American Airlines объявила отказ пассажирам, которые приобрели билеты на воскресенье и понедельник в аэропорты Джона Кеннеди и Ла-Гвардия в Нью-Йорке, а также в ряде городов на восточном побережье США и Канады.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы Одесса-Стамбул с субботы, 30 ноября, после недавнего инцидента со своим самолетом Boeing 737 в одесском аэропорту.

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Источник: korrespondent.net