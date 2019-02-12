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02. 12. 2019

В Марьинке обесточены десятки домов из-за непогоды

В прифронтовом городе Марьинка второй день отсутсвует электроснабжение примерно в 50 частных домах из-за непогоды. Сепаратисты "ДНР" не дают гарантий соблюдения режима "тишины" для проведения ремонта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 1 декабря.

Жилые дома обесточены на улицах Тельмана и Октябрьской. Ремонтные бригады не могут восстановить электроснабжение, так как выведенные из строя линии электропередач расположены в секторах ведения огня противника.

В штабе отметили, что, несмотря на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК, гарантий соблюдения режима прекращения огня сепаратисты до сих пор так и не предоставили.

Ранее сообщалось, что сепаратисты обстреляли Марьинку и ранили местную жительницу. В тот момент она шла по городу со своим трехлетним ребенком.

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Источник: korrespondent.net
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