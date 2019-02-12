В Бразилии девять участников вечеринки погибли в давке



Девять человек погибли в результате давки, которая возникла на вечеринке в бразильском Сан-Паулу, сообщает Reuters в воскресенье, 1 декабря.

Еще семеро получили ранения. Всего на вечеринке в стиле baile funk присутствовали около 5000 человек.

Два преступника убегали от полиции и попытались затеряться в толпе. В ответ полицейские применили резиновые пули, что спровоцировало панику и давку. Полиция начала расследование.



Район Параизополис, где произошла трагедия, относится к крупнейшим трущобам Сан-Паулу - фавелам. Baile funk является одним из элементов субкультуры хип-хопа.



На Мадагаскаре 15 человек погибли в давке на празднике



Напомним, в августе в Алжире произошла давка на концерте популярного рэпера. Пять человек погибли и более 20 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net