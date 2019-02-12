Трам пообещал искоренить СПИД в США через 10 лет

Президент США Дональд Трамп во Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 декабря, подтвердил намерение властей искоренить эпидемию СПИДа в стране через 10 лет и заявил, что программа для достижения этой цели уже реализуется.
По данным ООН, в 2018 году в мире от ВИЧ умерли около 770 тысяч человек, что на треть меньше, чем в 2010 году. В Украине более 244 тысяч человек живут с ВИЧ-инфекцией, и только половина из них знают о своем статусе.
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Источник: korrespondent.net
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