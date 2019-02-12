Масштабные киберучения НАТО пройдут в Эстонии



Масштабные киберучения Североатлантического альянса Cyber Coalition стартуют в понедельник, 2 декабря, в Эстонии, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.



Мероприятия продлятся на базе Академии Сил обороны в эстонском Тарту до 6 декабря.



В Cyber Coalition примут участие 27 стран НАТО, Евросоюз, а также шесть стран-партнеров НАТО, включая Австрию, Алжир, Ирландию, Финляндию, Швецию и Японию.

Напомним, в прошлом году более 50 стран и 150 компаний подписали документ по борьбе с преступностью в киберпространстве. Кроме того, сообщалось, что в США создадут агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

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Источник: korrespondent.net