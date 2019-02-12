Масштабные киберучения НАТО пройдут в Эстонии

Масштабные киберучения Североатлантического альянса Cyber Coalition стартуют в понедельник, 2 декабря, в Эстонии, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.
Напомним, в прошлом году более 50 стран и 150 компаний подписали документ по борьбе с преступностью в киберпространстве. Кроме того, сообщалось, что в США создадут агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.
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Источник: korrespondent.net
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