Выросло число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе

Количество погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось, сообщает радиостанция Mosaїque FM.
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Напомним, 1 декабря в Тунисе туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. Сообщалось о 22 погибших. Всего в автобусе находились 43 человека, включая водителя.
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Источник: korrespondent.net
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