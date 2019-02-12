Выборы в США: из президентской гонки вышел экс-конгрессмен

Бывший член Палаты представителей США от Демократической партии Джо Сестак объявил, что выходит из борьбы за президентский пост, сообщает The Hill.
Трамп официально начал предвыборную кампанию
Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства Дональд Трамп уверен, что в следующем году он победит на выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.
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Источник: korrespondent.net
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