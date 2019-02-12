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02. 12. 2019

КНДР подготовила новые площадки для запуска ракет


Северная Корея за последние за несколько месяцев построила несколько десятков бетонных площадок, с которых можно запускать ракеты различных типов, включая межконтинентальные. Об этом сообщает японская газета Asahi.

Отмечается, что северокорейские военные используют мобильные установки, которые могут выйти из строя, если производить пуски с неподготовленной площадки. Также велика вероятность изменения траектории полета ракеты.

В последнее время КНДР возобновила испытания реактивных установок залпового огня большой мощности. С мая было зафиксировано 13 пусков.

Напомним, ранее США и Южная Корея отложили совместные учения. Причиной стало недовольство Северной Кореи.

Также сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын намекнул на подготовку к войне. В ходе учений он напомнил о важности готовности Северной Кореи к боевым действиям.

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Источник: korrespondent.net
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