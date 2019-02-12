Лента RSS
Подписаться на ленту
02 декабря 2019, понедельник, 05:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,32
02. 12. 2019

США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО


Госсекретарь США Майкл Помпео объявил о завершении американскими властями процедуры ратификации протокола о присоединении Северной Македонии к НАТО.

"Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО", - написал глава Госдепа в Twitter. 

Напомним, 22 октября Сенат конгресса США принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО. 91 сенатор проголосовал "за", двое выступили против.

6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. После ратификации документа всеми 29 членами альянса страна будет признана тридцатым членом этой организации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.