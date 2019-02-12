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02. 12. 2019

Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту


Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях 4 декабря по импичменту президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.

В письме говорится о том, что несправедливо ожидать участия в слушаниях, пока не назначены свидетели и остается неясным, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем проведения дополнительных слушаний.

"При нынешних условиях мы не намерены участвовать в слушаниях, которые пройдут в среду", –сообщается в письме.

Напомним, ранее Трампу дали время на ответ об участии в слушаниях по импичменту.

Всентябре демократы начали процесс импичмента против Трампа на фоне скандала вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американского лидера заподозрили в том, что он задержал военную помощь Киеву, требуя расследования против Джо Байдена и его сына. 

Источник: korrespondent.net
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