Протестующие в Ираке снова подожгли консульство Ирана

Протестующие в южном иракском городе Наджаф в воскресенье, 1 декабря, снова подожгли консульство Ирана, сообщает Радио Свобода.
Иракцы в Багдаде и в преимущественно шиитском юге страны продолжают уличные акции с требованиями увеличить количество рабочих мест, положить конец коррупции и улучшить социальные услуги.
Протесты не утихли и после того, как стало известно об отставке правительства премьер-министра Аделя Абдель Магде. Немало иракцев считают, что Иран поддерживал правительство Магде.
Напомним, 28 ноября в Наджафе во время демонстраций протестующие подожгли консульство Ирана. Сотрудники дипучреждения успели убежать из здания буквально перед тем, как туда ворвались протестующие.
За время протестов в Ираке, начиная с 1 октября, погибли уже более 400 человек, тысячи получили ранения.
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Источник: korrespondent.net
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