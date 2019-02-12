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02. 12. 2019

Министр энергетики США ушел в отставку


Глава Министерства энергетики США Рик Перри 1 декабря завершил свою работу в ведомстве. Об этом министр написал в Twitter.
 
"Для меня было честью и привилегией всей жизни служить в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу за то, что позволили мне служить", - отметил Перри.
 
Отставка Перри была объявлена Трампом на заседании кабинета министров в октябре. После этого президент заявил, что заместитель министра энергетики Дэн Бруйетт возглавит ведомство.

США хотели свое руководство в Нафтогазе. Главное
 
Перри возглавил Министерство энергетики в марте 2017 года вскоре после инаугурации Трампа.

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Источник: korrespondent.net
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