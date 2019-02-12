Итоги 01.12: Убийство ребенка и перепись населения



Перепись населения стартовала в Украине

Государственная служба статистики с 1 по 26 декабря проводит пробную перепись населения. Тестовая перепись проходит в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.

В Киеве киллер случайно убил трехлетнего ребенка

Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем авто находился его отец, депутат Киевского облсовета и бизнесмен Вячеслав Соболев.

Из-за стрельбы полиция Киева ввела план "Сирена". Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по статье115 УК Украины.



В России пассажирский автобус упал с моста в реку

В Забайкальском крае России пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате чего погибли 20 человек, еще 21 получил различные травмы.

По предварительной версии правоохранителей, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса. Возбуждено уголовное дело.

В Киеве задержали подозреваемых в подрыве Ощадбанка

Полиция задержала подозреваемых в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка в Киеве. Так, правоохранители задержали 39-летнего иностранца и 33-летнего киевлянина. Во время обысков по месту жительства задержанных полицейские изъяли вещественные доказательства – автомобиль, инструменты и часть денег.

В Лондоне на берег Темзы выбросило огромного кита

На берегу реки Темза под мостом Бэттерси в Лондоне был обнаружен кит из семейства полосатиков длиной около 10 метров. Кит будет отправлен в Лондонский зоопарк для вскрытия.

Трамп пообещал за десять лет искоренить СПИД в США

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение властей искоренить эпидемию СПИДа в стране через 10 лет и заявил, что программа для достижения этой цели уже реализуется.

"Во Всемирный день борьбы со СПИДом мы с первой леди выражаем свою поддержку тем, кто живет с ВИЧ/СПИДом, и скорбим о погибших. Мы подтверждаем наше обязательство положить конец эпидемии ВИЧ/СПИДа в Америке, сообщество за сообществом, где мы искореним СПИД через десять лет", - написал Трамп в Twitter.

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Источник: korrespondent.net