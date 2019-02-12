Более сотни членов ИГИЛ сдались властям в Афганистане

В Афганистане в воскресенье, 1 декабря, в районе Ачин провинции Нангархар 113 членов экстремистской группировки "Исламское государство" сдались правительству, сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что в заявлении 201 корпуса Национальной армии Афганистана говорится, что среди тех, кто сдался - 49 боевиков "ИД", 21 женщина и 43 ребенка.
Военные также утверждают, что члены "Исламского государства" сдали представителям служб безопасности 35 единиц оружия.
Десятки представителей группировки и их семьи жили в районы Шинвари и других районах провинции Нангархар с того времени, как "ИГ" заявила о своем присутствии в Афганистане в 2014 году.
Ранее сообщалось, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку с ножом на прохожих, которая произошла на мосту в центре Лондона.
Напомним, Турция заявила о задержании топ-террориста ИГИЛ. Пойманный боевик, по словам главы МВД Турции, стоит за террактами в России и Германии в 2018 году.
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Источник: korrespondent.net
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