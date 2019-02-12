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02. 12. 2019

В Канаде 40 авто столкнулись на трассе, есть жертва

Один человек погиб и 16 пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на скоростной трассе недалеко от Кингстона в провинции Онтарио, сообщает CTV.

По данным полиции, на шоссе столкнулись около 40 автомобилей. Один человек погиб на месте, еще трое из 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные участники аварии на автобусах были доставлены в социальные центры, где они могут согреться.

Из-за ДТП на трассе частично перекрыто движение.

Отмечается, что причиной аварии стали плохие погодные условия, в частности, снегопад.

Напомним, на прошлой неделе на выезде из Одессы столкнулись 17 автомобилей. Аварии произошли в трех местах трассы Одесса - Киев недалеко друг от друга. В самом масштабном ДТП участвовали 11 авто.

Перед этим под Уманью столкнулись 11 авто. Среди них были пять грузовиков, пять легковушек и один пассажирский автобус.

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Источник: korrespondent.net
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