Полиция отыскала потерявшегося в лесу священника

В Бородянском районе Киевской области полиция отыскала военного капеллана Сергея Струка, который пропал накануне. Об этом вечером в воскресенье, 2 декабря, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
"Как пояснил полицейским: ходил и молился в лесу... Спасибо всем полицейским и общественности за помощь в поисках", - говорится в сообщении.
Сообщение об исчезновении священника поступило в субботу от одного из прихожан.
Личный состав полиции региона был поднят по тревоге, поисковую операцию возглавил руководитель полиций области Андрей Небытов. Были привлечены все подразделения превентивной деятельности и уголовная полиция.
Ранее сообщалось, что в Запорожье задержали священника с наркотиками. Он был арестован при получении посылки.
Перед этим сообщалось, что в Карпатах спасли 90-летнего мужчину, который потерялся в горах на пять дней.
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Источник: korrespondent.net
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