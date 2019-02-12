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02. 12. 2019

Полиция отыскала потерявшегося в лесу священника

В Бородянском районе Киевской области полиция отыскала военного капеллана Сергея Струка, который пропал накануне. Об этом вечером в воскресенье, 2 декабря, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Как пояснил полицейским: ходил и молился в лесу... Спасибо всем полицейским и общественности за помощь в поисках", - говорится в сообщении.

Сообщение об исчезновении священника поступило в субботу от одного из прихожан.

Личный состав полиции региона был поднят по тревоге, поисковую операцию возглавил руководитель полиций области Андрей Небытов. Были привлечены все подразделения превентивной деятельности и уголовная полиция.

Ранее сообщалось, что в Запорожье задержали священника с наркотиками. Он был арестован при получении посылки.

Перед этим сообщалось, что в Карпатах спасли 90-летнего мужчину, который потерялся в горах на пять дней.

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Источник: korrespondent.net
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