Украинцев предупреждают об ухудшении погоды

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине в понедельник, 2 декабря. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см", - говорится в сообщении.

В Карпатах ожидается значительный снег и образование снежного покрова высотой 10-20 см.

Отмечается, что на дорогах страны, кроме юга, гололедица.

В ГСЧС также предупреждают, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Озвучен прогноз погоды на зиму 2019-2020

Ранее сообщалось, что синоптики обещают приход холодов. Зима в Украине начнется с выпадения снега в некоторых областях.

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Источник: korrespondent.net