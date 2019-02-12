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02. 12. 2019

В Китае заявили о введении санкций против США

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление МИД Китая.

Отмечается, что Пекин ввел санкции из-за поддержки протестующих в Гонконге.

"Правительство Китая также приостановило рассмотрение заявок "американских морских судов" на заход в Гонконг", - сообщило агентство.

Отмечается, ранее президент США подписал закон О защите прав человека и демократии в Гонконге, а также документ, запрещающий поставки в Гонконг определенной полицейской экипировки.

Позже Китай отреагировал на закон США по Гонконгу, заявив, что это вмешательство во внутренние дела Китая.

Напомним, с июня в Гонконге продолжаются массовые протесты. Первоначально их участники выступали против планов правительства внести изменения в закон об экстрадиции.
 
Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

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Источник: korrespondent.net
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