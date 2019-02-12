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02. 12. 2019

С самолетом Путина произошло ЧП в аэропорту

 
В Киргизии произошло ЧП с самолетом президента России Владимира Путина из-за непогоды, сообщает в понедельник, 2 декабря, Главред.
 
Отмечается, что пилоту пришлось сажать борт практически на ощупь. Инцидент произошел еще  28 ноября.
 
Самолет хозяина Кремля почти не было видно на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Бишкека. Из-за плохой видимости посадку и рулеж производили по приборам, поэтому посадка борта номер один была экстремальной.
 
Гражданские рейсы в тот день перенаправляли в другие аэропорты. По словам же летчиков, рисков для авиалайнера не было. Очевидцы, в свою очередь, сообщили, что во время захода на посадку погода менялась каждые десять минут.
 
 
Накануне сообщалось, что в США в штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек.
 
Еще на прошлой неделе в Мали 13 французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов.

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Источник: korrespondent.net
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