В Британии задержали сообщника террориста с Лондонского моста

В британском городе Стоук-он-Трент полиция арестовала бывшего сообщника террориста Усмана Хана, который устроил теракт на Лондонском мосту. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает The Telegraph.
Отмечается что 34-летний Назам Хуссейн задержан "по подозрению в подготовке теракта".
В 2012 году он, Усман Хан и еще семь человек были приговорены к тюремному заключению за подготовку взрыва на Лондонской фондовой бирже. Их выпустили на свободу в декабре 2018 года.
По словам представителя полиции графства Уэст Мидлендс, пока нет данных о связи между арестом Хуссейна и нападением на Лондонском мосту.
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Источник: korrespondent.net
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