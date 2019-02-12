Кинопремьеры недели: "Черный ворон" и "Аэронавты"

В кино можно посмотреть норвежское фэнтези “Земля троллей-2: в поисках Золотого замка”, комедийный детектив “Ножи наголо” с Дэниэлом Крейгом и Джейми Ли Кертис в главных ролях, детские мультфильмы “Стражи Арктики” и “Тайна Мосли”, украинскую историческую драму “Черный ворон”, биографическую драму “Аэронавты”, мелодраму “Фабрика грез”.

Земля троллей-2/ Эспен в поисках золотого замка

Земля троллей-2 / фото: youtube.com

Жанр: фэнтези

Режиссер: Миккель Бренне Сандемусе

Актеры: Торбйорн Харр, Синневе Макоді ЛундСидсе, Бабетт Кнудсен, Элли Харбоа

В первой части фильма Эспен посещал королевство злых троллей, чтобы спасти из плена принцессу. За это он получил благодарность и уважение родителей принцессы Кристин - короля и королевы. В этот раз Эспену предстоит спасать уже правящую чету, ведь их отравили и они находятся на грани смерти.

Единственное спасение - живая вода, которая хранится в Золотом замке. Эспен вместе с Кристин отправляются в опасное путешествие, и снова через страну троллей. На пути они встретят много преград, но также обретут верных друзей.

Ножи наголо

Ножи наголо / фото: youtube.com

Жанр: комедийный детектив

Режиссер: Райан Джонсон

Актеры: Дэниэл Крейг, Джейми Ли Кертис, Крис Эванс

У известного автора криминальных романов - 85-летний юбилей. По этому поводу в его особняке устраивают грандиозную вечеринку, где соберется вся семья. Мало сказать, что родственники не любят друг друга, они буквально ненавидят каждого члена своей семьи. На следующий день после праздника Харлана находят мертвым.

Под подозрением оказываются абсолютно все, даже обслуживающий персонал. Расследовать загадочную смерть писателя будет Бенуа Блан. Перед ним стоит очень сложная задача, ведь мотив совершить убийство был у каждого присутствующего.

Стражи Арктики

Стражи Арктики / фото: youtube.com

Жанр: детская анимация

Режиссер: Аарон Вудли

Актеры: Джеймс Франко, Алек Болдуин, Лорі Голден, Анжелика Хьюстон, Майкл Медсен

В центре сюжета ЗвероПолюс. Песец Свифти работает здесь в Арктической почтовой службе. Малыш мечтает войти в команду курьеров-хаски. Ему предоставляется возможность доказать, что он этого достоин: Свифти крадет сани и делает доставку таинственной посылки в крепость. В этом таинственном месте скрывается Отто Фон Моржус.

Цель злодея - растопить полярные льды, а после - править миром. Спасать родные пенаты Свифти будет вместе с друзьями: белым мишкой, альбатросом, выдр, лисицы. Их усилия должны спасти Планету.

Тайна Мосли

Тайна Мосли / фото: youtube.com

Жанр: детская анимация

Режиссер: Кирби Аткинс

Актеры: Кирби Аткинс, Люси Лоулесс, Джон Ріс-Девіс

Торифанты - милые и добродушные создания. Но они уже долгое время находятся в рабстве у людей, которые их жестоко эксплуатируют. Приходит день, когда они приняли решения сопротивляться условиям жизни и восстать против людей.

Торифант Мосли узнает, что когда-то они тоже ходили на двух ногах и были свободными. Тогда вместе с маленьким сыном они сбегают от своего хозяина. Герои отправляются в опасное путешествие, навстречу новому, в поисках свободы и легендарного города, где можно начать жить заново.

Черный ворон

Черный ворон / фото: youtube.com

Жанр: историческая драма

Режиссер: Тарас Ткаченко

Актеры: Тарас Цымбалюк, Алексей Тритенко, Наталия Сумская

Главный герой ленты - Иван, по прозвищу Ворон. Ему выпала судьба стать участником повстанческого движения времен существования Холодноярской республики. Многовековая жажда свободы украинцев не дает Ивану покоя, он не может спокойно смотреть на события, которые происходят в его родном селе. Ворону придется пожертвовать семейным уютом и благополучием: он разворачивает борьбу за независимость родного края, светлое будущее своих внуков и правнуков.

Картину сняли по одноименному роману Василия Шкляра. В книге события разворачиваются на Черкащине, но снимали ленту на территории Киево-Печерского заповедника.

Аэронавты

Аэронавты / фото: youtube.com

Жанр: биографическая драма

Режиссер: Том Харпер

Актеры: Эдди Рэдмейн, Фелисити Джонс, Гимеш Патель, Энн Рейд

Фильм основан на реальных событиях. На дворе 1862 год. В это время права женщин всячески ущемлялись, а научные открытия высмеивали и не давали изобретателям развиваться. Джеймс Глейшер - метеоролог-новичок, готовящийся совершить научный прорыв. Его открытие заключается в том, что можно прогнозировать погодные условия. Для этого Глейшер должен подняться на недосягаемую ранее высоту на воздушном шаре.

Самому это сделать трудно, но помогать ему вызвалась богатая чудачка Амелия Рен. Женщина буквально “фанатеет” от воздушных шаров, выступая в качестве пилотессы. У каждого своя цель, но достигнуть ее они могут исключительно вместе. Их ждет опасное путешествие на аэростате, туда где сильно разряжен воздух, а шансы выжить минимальны...

Фабрика грез

Фабрика грез / фото: youtube.com

Жанр: мелодрама

Режиссер: Мартин Шрейер

Актеры: Эмилия Шуле, Кен Дюкен, Свенья Юнг, Анатоль Таубман

В 1961 году в Германии сложна политическая ситуация, закрыты границы, установлена Берлинская стена. Эмиль работает актером массовки на киностудии “ДЭФА” в Восточной Германии. Однажды парень встречает французскую танцовщицу Милу и влюбляется в нее.

Они оказываются по разные стороны Берлинской стены. Чтобы спасти любовь, Эмиль решается снять кино, где в главной роли выступит именно Мила. Поможет ли этот хитрый шаг влюбленным воссоединиться?

Источник: korrespondent.net