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02. 12. 2019

Савченко рассказала о предложениях выйти замуж

 
Скандальная экс-нардеп Надежда Савченко рассказала о  предложениях о замужестве в интервью ведущей передачи Светская жизнь Кате Осадчей, о чем свидетельствует видео с Ютуб-канала программы.
 
"Да, и пока что мужчин сдерживает только одно: я еще до сих пор под судами, напомню, из-за якобы совершения террористического акта. Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу [...] Это политики, это бизнесмены, это бандиты, это военные, это простые работящие парни, строители. То есть большой набор", - призналась она.
 
 
Ранее сообщалось, что Надежда Савченко получила статус официального безработного и встала на учет в Центр занятости. 
 
Как известно, согласно данным ЦИК, за Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, проголосовали восемь человек.
 
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Источник: korrespondent.net
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