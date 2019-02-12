Савченко рассказала о предложениях выйти замуж

Скандальная экс-нардеп Надежда Савченко рассказала о предложениях о замужестве в интервью ведущей передачи Светская жизнь Кате Осадчей, о чем свидетельствует видео с Ютуб-канала программы.

"Да, и пока что мужчин сдерживает только одно: я еще до сих пор под судами, напомню, из-за якобы совершения террористического акта. Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу [...] Это политики, это бизнесмены, это бандиты, это военные, это простые работящие парни, строители. То есть большой набор", - призналась она.

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко получила статус официального безработного и встала на учет в Центр занятости. Как известно, согласно данным ЦИК, за Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, проголосовали восемь человек. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net