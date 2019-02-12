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02. 12. 2019

Зеленский назвал условия выборов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что позиция Украины по местным выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) заключается в том, что они могут проходить только по украинскому законодательству. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие людей с оружием. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия Украины. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет участвовать в выборах там", - сказал Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

Вопрос контроля над границей с Российской Федерацией, Зеленский назвал "самым сложным вопросом из всех".

"Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что такова позиция украинцев по данному вопросу, но это не записано в Минских соглашениях. Глава государства также подчеркнул, что эту проблему с противоречием нужно решить.

Зеленский: По выборам на Донбассе есть план "Б"

Ранее в ОБСЕ заявляли, что выборы на Донбассе сейчас невозможны.

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Источник: korrespondent.net
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