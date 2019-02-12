Лента RSS
Подписаться на ленту
02 декабря 2019, понедельник, 11:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,32
02. 12. 2019

В американском городе произошло две стрельбы за день

В американском городе Новый Орлеан произошло две стрельбы за день, в результате чего по меньшей мере два человека погибло, еще 12 получили ранения, сообщает местный интернет-портал NOLA.com.

Так, в результате стрельбы в Французском квартале пострадали 10 человек. А спустя несколько часов жертвами стрельбы в другом районе города - Севент Уорд - стали по меньшей мере два человека, еще двое пострадали,

Двое раненных при стрельбе в Французском квартале находятся в критическом состоянии.

Издание уточняет, что первая стрельба произошла после популярного футбольного матча, когда в районе Французского квартала находились "десятки тысяч" человек. После этого власти сообщили о задержании одного человека, однако о том, какое отношение он имеет к произошедшему, информации нет. 

На прошлой неделе неизвестный ранил двух человек при стрельбе рядом с начальной школой в Ванкувере в штате Вашингтон. 

Напомним, в середине ноября в США подросток открыл стрельбу в школе и ранил по меньшей мере шесть человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.