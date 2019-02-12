Во Франции разбился вертолет спасателей, есть жертвы

В ночь на понедельник, 2 декабря, во Франции разбился вертолет, вылетевший на спасательную операцию в связи с наводнениями на юге страны. Три человека, которые находились на борту, погибли, сообщает Министерство внутренних дел Франции.

Отмечается, что пилот, бортинженер и сотрудник спасательной службы разбились минувшей ночью, когда они на борту вертолета Eurocopter EC145 отправились оказывать помощь людям, пострадавшим от разгула стихии.

Вертолет спасательной службы потерпел крушение в труднодоступной местности неподалеку от коммуны Ров (департамент Буш-дю-Рон) в 01:30 ночи (02:30 по Киеву). Сообщается, что он направлялся в сторону коммуны Люс-ле-Кане на поисково-спасательную операцию. Место крушения было обнаружено спустя полтора часа после вылета, власти констатировали смерть всех находившихся на борту. Причины происшествия предстоит установить в ходе специального расследования.

В общей сложности пять человек погибли в ночь на понедельник на юге Франции в связи с сильными дождями и вызванными ими наводнениями. Помимо трех спасателей в Буш-дю-Рон, два человека в департаменте Вар утонули из-за разлива рек. В этом департаменте, как и в Приморских Альпах, 1 декабря утром был объявлен наивысший, красный уровень погодной опасности из-за сильных дождей.

Ранее сообщалось, что Франция и Италия пострадали от дождей, по меньшей мере три человека погибли.

Также на прошлой неделе в африканской стране Мали 13 французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов.

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Источник: korrespondent.net