При нападении на церковь в Африке погибли 14 человек

В результате нападения на церковь в Буркина-Фасо утром 1 декабря было убито не менее 14 человек, сообщает Reuters.
Отмечается, что личность боевиков сразу установить не удалось, а также дальнейшие подробности нападения еще не известны.
В заявлении правительства говорится, что вооруженные силы Буркинабе ухаживают за ранеными и обыскивают этот район.
В этом году мятеж исламистов вызвал этническую и религиозную напряженность в Буркина-Фасо, сделав большую часть страны неуправляемой, особенно в северных районах, граничащих с беспокойным Мали.
На прошлой неделе в Мали во время операции против экстремистов столкнулись два вертолета с военнослужащими Франции на борту, погибли 13 человек.
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Источник: korrespondent.net
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