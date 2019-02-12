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02. 12. 2019

В Германии обворовали музей тайной полиции

В столице Германии ограбили музей тайной полиции Штази. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщило издание Голос Америки.

Сообщается, что преступники проникли в музей через окно на первом этаже, разбили несколько витрин, а также украли медали и драгоценности.

Отмечается, что ворам удалось скрыться незамеченными.

Сотрудник музея обнаружил разбитые витрины и уведомил сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что Дрезденский музей ограбили на миллиард евро. Сначала воры отключили электричество, потом им удалось отсоединить сигнализацию. Однако они не смогли справиться с камерами видеонаблюдения, которые записали момент проникновения в музейное здание.

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Источник: korrespondent.net
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