Зеленский назвал последствия провала переговоров

"В любом случае я не начну войну в Донбассе... Однако я знаю, что есть много горячих голов, особенно среди тех, кто сейчас выходит на улицы и говорит: "Давайте отвоюем Донбасс!" Но какой ценой? Я считаю, что этих людей подталкивают предыдущие власти", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он намерен делать в случае провала переговоров.

По словам Зеленского, если такое решение не удовлетворит общество, то "придет новый лидер, который удовлетворит эти требования": "Но я никогда не пойду на это".

Он также положительно ответил на вопрос о том, существует ли у украинских властей запасной вариант на случай отсутствия прогресса на переговорах. "Пока я не хочу говорить о моем "плане Б" - потому он и "план Б", ведь я верю в "план А". Но он, конечно, есть.. Я и хочу кое-что прояснить: мой "план Б" не подразумевает, что все останется так, как сейчас", - сказал Зеленский.

Украинский президент намерен на встрече в Париже поднять вопрос Крыма.