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02. 12. 2019

Зеленский назвал последствия провала переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "плане Б" в случае провала переговоров в результате нормандского саммита в Париже 9 декабря, исключив начало войны на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel, Time, Le Monde и Gazeta Wyborczа.
 
 
"В любом случае я не начну войну в Донбассе... Однако я знаю, что есть много горячих голов, особенно среди тех, кто сейчас выходит на улицы и говорит: "Давайте отвоюем Донбасс!" Но какой ценой? Я считаю, что этих людей подталкивают предыдущие власти", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он намерен делать в случае провала переговоров.
 
По словам Зеленского, если такое решение не удовлетворит общество, то "придет новый лидер, который удовлетворит эти требования": "Но я никогда не пойду на это". 
 
Он также положительно ответил на вопрос о том, существует ли у украинских властей запасной вариант на случай отсутствия прогресса на переговорах. "Пока я не хочу говорить о моем "плане Б" - потому он и "план Б", ведь я верю в "план А". Но он, конечно, есть.. Я и хочу кое-что прояснить: мой "план Б" не подразумевает, что все останется так, как сейчас", - сказал Зеленский.
 
Украинский президент намерен на встрече в Париже поднять вопрос Крыма.

Также Зеленский отметил, что в ходе саммита нормандской четверки может быть поднят вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

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Источник: korrespondent.net
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