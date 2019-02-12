Волонтер Звиробий пришла на допрос в ГБР

Волонтер Маруся Звиробий в понедельник, 2 декабря, пришла на допрос в Госбюро расследования по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому, сообщает Укринформ.

Допрос запланирован на 11 часов.

Зверобий прибыла на допрос в сопровождении своего адвоката.

Под стенами ведомства собрались ее сторонники, представители Нацкорпуса, Нацгвардии, а также представители полиции диалога.

Напомним, на прошлой неделе ГБР провела обыски дома у Звиробий, во время которых у нее изъяли оружие, телефон и блокнот.

После обысков она повторила угрозы президенту Владимиру Зеленскому, из-за которых на нее и нардепа Софию Федину открыли дело.

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Источник: korrespondent.net