Задержаны подозреваемые в нападении на сотрудника ГПУ

Установлены лица, подозреваемые в нападении на одного из членов второй кадровой комиссии Генеральной прокуратуры Украины, сообщает в понедельник, 2 декабря, пресс-служба ведомства.

Как известно, тогда при нападении один нанес удар в область головы сзади, а другой забрызгал лицо слезоточивым газом. По данному факту было открыто производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство).

"После проверки камер видеонаблюдения в районе совершения преступления следствие вышло на вероятных нападавших, а также на лицо, которое привезло их к месту нападения и забрало оттуда на автомобиле. 27 ноября 2019 г по месту жительства указанных лиц провели обыски, одного из подозреваемых задержали и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Второй участник нападения объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 ноября напали на одного из членов кадровой комиссии ГПУ.

Еще сообщалось, 25 сентября вступил в силу закон о реформировании ГПУ. Закон имеет положение о росте зарплат прокуроров в размере от 15 прожиточных минимумов, а также переаттестации сотрудников ведомства, кроме Специальной антикоррупционной прокуратуры.

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Источник: korrespondent.net