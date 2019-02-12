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02. 12. 2019

Погибшие на Донбассе бойцы были спецназовцами СБУ

На Донбассе погибли два офицера спецподразделения Альфа Службы безопасности Украины. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что военные погибли при выполнении боевого задания.

"Сегодня очередное трагическое сообщение с Донбасса - при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения Альфа Службы безопасности Украины - Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых побратимов", - отметил он.

Напомним, накануне сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. На неизвестном взрывном устройстве подорвались двое украинских военных.

Ранее в ОБСЕ заявляли, за сутки 30 ноября они зафиксировали 82 взрыва на Донбассе. 

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Источник: korrespondent.net
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