Украина готова закупать российский газ - Минэнерго

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявляет о готовности Украины закупать российский газ по европейским ценам без скидки. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 2 декабря, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в случае достижения договоренностей с Россией цена газа будет "неполитической". "И это не будет скидкой, это будет четкая цена по европейским индикаторам", - отметил министр.

Он уточнил, что это должна быть цена "хаб минус", т.е. цена на хабе в Европе минус цена транспортировки.

При этом Оржель заявил, что на данном этапе речь идет о получении российского газа в качестве компенсации по решению арбитражей.

Говоря о газовых переговорах, Оржель отметил, что на сегодня идет стадия технических консультаций.

"Поэтому сейчас действительно идет активная работа как раз в вопросе согласования двух договоров. То есть чтобы принимать окончательное решение по объемам и строкам или компенсации мы должны четко отработать все технические моменты, поэтому технический процесс достаточно активен. Стороны сейчас находятся в технических консультациях", - отметил Оржель.

Министр добавил, что в ближайшее время стороны перейдут к согласованию договора на транзит и условные поставки в качестве компенсаций по решениям арбитражей.

Глава Минэнерго также заявил, что без контракта на транзит газотранспортная система Украины может столкнуться с проблемами на протяжении февраля и марта.

По его словам, Украина спокойно пройдет отопительный сезон благодаря большим запасам газа в подземных хранилищах. Кроме того, Нафтогаз проводит стресс-тесты на готовность к тому, чтобы система технически работала в реверсном режиме.

"Единственным техническим риском может быть - это если февраль и март будут холодными месяцами, когда у нас уже уменьшится давление в системе от подземных газохранилищ. В самые холодные дни в пиковой нагрузке могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему…Вместе с тем есть уверенность и надежда, что все же стороны подпишут договор на транзит", - добавил Оржель.

Ранее в Минэнерго Украина сообщили, что на газовых переговорах сделаны "шаги вперед", определены элементы, где компромиссы потенциально могут быть найдены.

Ожидается, что переговоры продолжатся на этой неделе.

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Источник: korrespondent.net