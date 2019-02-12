Лента RSS
Подписаться на ленту
02 декабря 2019, понедельник, 13:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,32
02. 12. 2019

В Кривом Роге сгорел троллейбус

В городе Кривой Рог утром в понедельник произошел пожар в троллейбусе. Об этом сообщает управление ГСЧС в Днепропетровской области в понедельник, 2 декабря.

Инцидент произошел на улице Днепровское шоссе. Спасателям информация поступила в 08:02.

Пожар возник в моторном отсеке троллейбуса, который находился на территории троллейбусного депо. Огонь уничтожил кабину водителя и частично салон троллейбуса. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

Пожар был локализован в 08:14 и ликвидирован в 08:25.  Погибших и пострадавших нет.

С огнем боролись восемь человек и две единицы техники.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге сгорел троллейбус

Ранее сообщалось, что во Львове на улице Научной во время движения загорелся троллейбус маршрута №22 и в итоге полностью сгорел.

А в Киеве дотла сгорел пассажирский автобус Ikarus 256, припаркованный на улице Борщаговской. В ГСЧС предполагают, что автобус умышленно подожгли. Очевидцы сообщали, что видели рядом неадекватного мужчину.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.