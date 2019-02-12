В городе Кривой Рог утром в понедельник произошел пожар в троллейбусе. Об этом сообщает управление ГСЧС в Днепропетровской области в понедельник, 2 декабря.

Инцидент произошел на улице Днепровское шоссе. Спасателям информация поступила в 08:02.

Пожар возник в моторном отсеке троллейбуса, который находился на территории троллейбусного депо. Огонь уничтожил кабину водителя и частично салон троллейбуса. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

Пожар был локализован в 08:14 и ликвидирован в 08:25. Погибших и пострадавших нет.

С огнем боролись восемь человек и две единицы техники.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге сгорел троллейбус

Ранее сообщалось, что во Львове на улице Научной во время движения загорелся троллейбус маршрута №22 и в итоге полностью сгорел.

А в Киеве дотла сгорел пассажирский автобус Ikarus 256, припаркованный на улице Борщаговской. В ГСЧС предполагают, что автобус умышленно подожгли. Очевидцы сообщали, что видели рядом неадекватного мужчину.

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Источник: korrespondent.net