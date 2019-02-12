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02. 12. 2019

Самого популярного видеоблогера мира обокрали

Дом популярного YouTube-блогера Феликса Чельберга ограбили. Об этом в своем Instagram-аккаунте в сториз рассказала жена Чельберга Марзия.

По словам девушки, преступление произошло, когда дома никого не было. Добычей злоумышленников стали драгоценные украшения и коллекционные предметы, которые супруга блогера собирала несколько лет.

Девушка отметила, что не может до сих поверить в случившееся. Марзия добавила, что находится в состоянии  шока.

Напомним, что швед Феликс Чельберг, известный как PewDiePie, стал первым в мире видеоблогером, на чей персональный аккаунт в YouTube подписалось более 100 миллионов человек.

Канал PewDiePie существует в сети с 2010 года. Мужчина записывает и выкладывает ролики о видеоиграх в жанре экшен. Доход Чельберга составляет примерно 10 млн долларов в год.

Также мы писали, что самый популярный блогер мира сыграл свадьбу.

Ранее называлось число украинцев, не имеющих доступа к интернету.

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Источник: korrespondent.net
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