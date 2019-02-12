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02. 12. 2019

В Чили автобус рухнул в овраг: 15 погибших

На севере Чили не мене 15 человек погибли, и еще 21 пострадал в результате падения двухэтажного автобуса в овраг. Об этом сообщает радиостанция Bio-Bio в понедельник, 2 декабря.

Отмечается, что накануне автобус выехал из города Антофагаста и направлялось в чилийскую столицу – Сантьяго. На участке горной трассы недалеко от города Тальталь водитель не справился с управлением, в результате чего автобус упал в овраг с высоты более 20 метров. В автобусе находились 50 человек.

Пострадавшие доставлены в больницы Тальталя. На месте инцидента работают спасатели, полиция начала расследование.

Накануне в Забайкальском крае России пассажирский автобус съехал с моста и упал в реку на лед. Погибли 19 человек, среди которых двое детей. Еще 14 человек пострадали. Всего в автобусе находились 45 человек.

А в Тунисе туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. Число погибших достигло 26 человек. Всего в автобусе находились 43 человека, включая водителя.

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Источник: korrespondent.net
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