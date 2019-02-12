Зять короля Испании попросил отпустить его из тюрьмы на Новый год

Зять испанского короля Филиппа VI, муж его сестры инфанты Кристины Иньяки Урдангарин просит отпустить его из тюрьмы, чтобы в семейном кругу встретить Рождество и Новый год. Такая возможность допускается статьей 154 Правил исполнения наказаний, пишет El Pais.

Иньяки Урдангарин отбывает срок по статье "мошенничество", он присвоил несколько миллионов евро. Мужчина уже провел в пенитенциарном учреждении 531 день из пяти лет и 10 месяцев, к которым был приговорен.

В ближайшее время специальная комиссия рассмотрит его просьбу и примет решение.

Не исключено, что в тюрьме пойдут навстречу зятю испанского короля, поскольку Урдангарин отличается примерным поведением, а также два раза в неделю работает волонтером в центре для людей с инвалидностью за пределами тюрьмы, где он сидит.

Как мы писали ранее, в Украине планируют разрешить частные СИЗО.

Также сообщалось, что американского рэпера Kodak Black посадили на четыре года.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net