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02. 12. 2019

Зять короля Испании попросил отпустить его из тюрьмы на Новый год

Зять испанского короля Филиппа VI, муж его сестры инфанты Кристины Иньяки Урдангарин просит отпустить его из тюрьмы, чтобы в семейном кругу встретить Рождество и Новый год. Такая возможность допускается статьей 154 Правил исполнения наказаний, пишет El Pais.

Иньяки Урдангарин отбывает срок по статье "мошенничество", он присвоил несколько миллионов евро. Мужчина уже провел в пенитенциарном учреждении 531 день из пяти лет и 10 месяцев, к которым был приговорен.

В ближайшее время специальная комиссия рассмотрит его просьбу и примет решение.

Не исключено, что в тюрьме пойдут навстречу зятю испанского короля, поскольку Урдангарин отличается примерным поведением, а также два раза в неделю работает волонтером в центре для людей с инвалидностью за пределами тюрьмы, где он сидит.

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Источник: korrespondent.net
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