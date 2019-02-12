Погода на неделю: снег, гололед и заморозки

В первую неделю зимы в Украины ухудшится погода, а именно ожидаются снег и гололед, температура воздуха опустится до -7 градусов ночью, сообщает в понедельник, 2 декабря, Укргидрометцентр.

Во вторник, 3 декабря, на всей территории Украины ожидаются осадки. Так, на западе синоптики прогнозируют осадки в виде снега, дневная температура воздуха -1...+2 градуса.

Холоднее всего будет в центральных и северных регионах - там столбик термометра днем опустится до 0, ночью – до -4 градусов.

На востоке дневная температура составит от -1...+2 градуса, ночью похолодает до -4. В южных областях Украины днем температура от +3 до +7 градусов.

В Киеве завтра будет идти снег, температура от -1 до +1 градуса днем и -2...-4 градусов ночью.

В среду, 4 декабря, на севере Украины ожидаются осадки. На западе без осадков, дневная температура воздуха -1...+2 градуса.

В центральных и северных регионах столбик термометра днем опустится до -2, ночью – до -4 градусов.

На востоке дневная температура составит от +1...-3 градуса, ночью похолодает до -4. В южных областях Украины днем температура от 0 до +3 градусов.

В Киеве будет идти снег, температура от 0 до -2 градусов днем и -2...-4 градусов ночью.

В четверг, 5 декабря, на востоке прогнозируют снег. На западе без осадков, дневная температура воздуха +3...+5 градусов.

В центральных и северных регионах столбик термометра днем опустится до +3, ночью – до -6 градусов.

На востоке дневная температура составит от -1...+1 градуса, ночью похолодает до -6. В южных областях Украины днем температура от 3 до +6 градусов.

В Киеве без осадков, температура от +1 до +3 днем и -1...-3градусов ночью.

В пятницу, 6 декабря, по всей территории без осадков. На западе без осадков, дневная температура воздуха +3...+7 градусов.

В центральных и северных регионах столбик термометра днем опустится до +3, ночью – до -5 градусов.

На востоке дневная температура составит от +2...+4 градуса, ночью похолодает до -6. В южных областях Украины днем температура от 6 до +8 градусов.

В Киеве без осадков, температура от +3 до +5 днем и -3...-5 градусов ночью.

Напомним, озвучен прогноз погоды на зиму 2019-2020.

А накануне сообщалось, что гололед на Львовщине вызвал массовые ДТП и травмы прохожих.

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Источник: korrespondent.net