Гражданин Германии в пункте пропуска Лужники пытался пересечь границу на выезд из Украины со скрытыми наркотиками. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Реализуя информацию о возможной попытке перемещения наркотического сырья, поступившей от оперативников Западного регионального управления Госпогранслужбы, пограничники совместно с таможенниками углубленно осмотрели автомобиль иностранца. В ходе осмотра сработала служебная собака", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в бампере авто немецкой регистрации находятся пакеты с 2,7 килограммами марихуаны.

Отмечается, что о находке пограничники сообщили в компетентные органы.

Cмотрите фотогалерею: Немец пытался пресечь границу Украины с килограммами наркотиков

Ранее сообщалось, что украинец пытался вывезти в Германию крупную партию героина.

Также сообщалось, что во Франции сотрудники полиции конфисковали в Гавре на севере страны 680 килограммов кокаина, который был доставлен из Бразилии.

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Источник: korrespondent.net