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02. 12. 2019

Зеленский признал, что заявления Трампа вредят Украине

 
Президент Владимир Зеленский в интервью ряду иностранных изданий сообщил, что США вредят Украине, когда посылают миру сигнал о ней как о коррумпированном государстве, сообщает в понедельник, 2 декабря, ЕП.
 
"Я хочу от США, и я тоже это чувствую, чтобы они помогали, и чтобы они поняли, что мы – субъект, чтобы они не договаривались с другими за нашими спинами. Соединенные Штаты посылают что-то вроде сигнала миру, в Международный валютный фонд и Всемирный банк, в Европу. И когда они говорят, что Украина – коррумпированная страна, это очень жесткий сигнал.
 
Я хочу, чтобы Соединенные Штаты поняли: теперь это другая страна, мы – совершенно другие люди. Конечно, органы власти долго были коррумпированными, но мы их очищаем", – сказал он.
 
Зеленский отметил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом его видение Украины как коррумпированного государства.
 
"Я сказал ему на нашей встрече, что не хочу, чтобы у него была такая картина нашей страны. И что он должен просто приехать сюда и посмотреть, как мы живем, и, прежде всего, что мы за люди. Мне показалось, он меня услышал. По крайней мере, он сказал на встрече: да, я вижу, есть молодые, новые люди", – сказал Зеленский.
 
Ранее сообщалось, что Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира.
 
Напомним, Украина может открыть выгодные для Трампа расследования. Речь идет о делах против сына конкурента главы Белого дома Джо Байдена - Хантера Байдена.
 
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Источник: korrespondent.net
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