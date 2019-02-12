РФ ответила на идею Зеленского поговорить о Крыме

В Кремле заявляют, что какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского поднять вопрос полуострова на нормандском саммите в Париже 9 декабря, сообщает ТАСС в понедельник, 2 декабря.

"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно, и об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, как отреагирует глава российского государства Владимир Путин, если Зеленский во время личной встречи поднимет эту тему, пресс-секретарь сказал: "Безусловно, он даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут возникнуть, как президент всегда и делает, открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе".

В ответ на уточняющий вопрос о том, как отреагирует Путин на предложение обсудить вопрос принадлежности Крыма на саммите нормандской четверки, Песков заметил, что реакция российского лидера не будет зависеть от того, в каком формате этот вопрос будет поставлен. Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".

Как сообщалось, Зеленский также допускает, что в ходе саммита нормандской четверки может быть поднят вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

У Путина озвучили ожидания от нормандской встречи

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net