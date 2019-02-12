Зеленский рассказал, доверяет ли Путину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в политике никому нельзя доверять. Об этом он сказал в интервью ряду международных изданий, сообщает в понедельник, 2 декабря, польская Gazetа Wyborczа.

"Я никому не доверяю в политике", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, верит ли он президенту России Владимиру Путину.

"В школе я любил математику, там все было понятно. Ты решаешь задачу с одним или двумя неизвестными. А здесь все неизвестное, включая нашу страну, политиков в нашей стране. Я пришел из бизнеса и считаю, что здесь (в политике) не может быть доверия", - сказал Зеленский, добавив, что у каждого в политике есть свои интересы.

Напомним, Зеленский также заявил, что Северный поток-2 значительно ослабил позиции Украины на переговорах по газу, при этом не исключено, что вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи “нормандской четверки” 9 декабря.

Также Зеленский предлагает создать отдельный формат по Крыму при участии США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net