В США мужчина расстрелял свою семью и покончил с собой

Полиция в американском штате Миннесота расследует стрельбу, в которой погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщает CBS Minnesota.

"Правоохранители в Миннесоте расследуют стрельбу, которая произошла в воскресенье утром и похожа на убийство-самоубийство, в результате чего погибли четыре человека, включая двух детей", - говорится в сообщении.

Полицейские считают, что отец сначала застрелил своих жену и двоих детей, а затем совершил суицид в собственном доме.

Отмечается, что полицейские прибыли к дому после того, как сосед услышал несколько выстрелов. Сначала силовики увидели двух детей с пулевыми ранениями, а после длительных переговоров с мужчиной, когда они зашли уже внутрь помещения, были обнаружены тела женщины и самого отца семейства.

Согласно документам суда, мужчина был со своей женой в процессе развода.

Ранее сообщалось, что под Ровно мужчина убил жену и покончил с собой. Мужчина закрылся в комнате, а жена пыталась открыть дверь топором. В этот момент раздался выстрел.

А на Харьковщине мужчина зарезал соседа и покончил с собой. Между пьяным пенсионером и 27-летним соседом возник конфликт на почве личных неприязненных отношений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net