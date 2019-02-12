Назначен новый прокурор Луганской области

Новым прокурором Луганской области назначен Алексей Ляшенко. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины в понедельник, 2 декабря.

Отмечается, что сегодня заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов предсатвил Ляшенко коллективу Луганской областной прокуратуры.

Новый прокурор отметил, что основной задачей деятельности прокуратуры Луганской области будет "возвращение доверия общества к прокуратуре" и создание условий, при которых каждый житель области будет чувствовать себя защищенным.

Также на представлении нового руководителя объявили, что в прокуратурах Луганской и Донецкой областей будут созданы управления, которые займутся фиксированием военных преступлений для формирования доказательной базы для Международного уголовного суда и национальных судов.

Алексей Ляшенко работает в органах прокуратуры с 2007 года. С мая 2017 занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона объединенных сил.

На прошлой неделе были назначены прокуроры Житомирской и Ивано-Франковской областей. Ими стали соответственно Олег Василив и Юрий Фреишин. Их представил заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

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Источник: korrespondent.net