Звиробий явилась в ГБР, но на допрос идти отказалась

Волонтер Маруся Зверобий в понедельник, 2 декабря, явилась в Госбюро расследований по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому, но на допрос идти отказалась. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванову, пишет Интерфакс-Украина.

"Она пришла в ГБР, но на допрос следователя не пришла, оставила лишь документы в канцелярии. Процессуальный статус у нее сейчас – свидетель, до того, как процессуальный руководитель подпишет подозрение", - сообщила Иванова.

По ее словам, Зверобий была ознакомлена с повесткой в присутствии своего защитника, и никаких претензий к документу у нее не было.



При этом сама волонтер после выхода из здания ГБР заявила, что в вызове не указан ее статус, и ей непонятно, на какое следственное действие ее вызывали.

Зверобий отметила, что вызов в ГБР ей вручили во время обыска по месту жительства в Калиновке Киевской области 28 ноября.



Она добавила, что приехала с адвокатами поинтересоваться, кем она является в этом деле. Они оставили свои вопросы в канцелярии и будут ждать ответов и "законно составленного вызова".

Напомним, на прошлой неделе ГБР провела обыски дома у Звиробий, во время которых у нее изъяли оружие, телефон и блокнот.

После обысков она повторила угрозы президенту Владимиру Зеленскому, из-за которых на нее и нардепа Софию Федину открыли дело.

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Источник: korrespondent.net