Прикарпатье накрыл снегопад

В горных районах Ивано-Франковской области снежный покров достигает 16 см. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает Укринформ со ссылкой на начальника Ивано-Франковского областного Центра по гидрометеорологии Владимира Фриговича.

"Высота снежного покрова на метеостанции Пожижевская достигает 16 см", - сказал Фригович.

По его словам, в ближайшие сутки в Ивано-Франковской области ожидают небольшой снег, гололед. Температура воздуха будет достигать 2-7 мороза.

По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -10 ° С, ветер юго-западный 12 м / с, облачно, туман и видимость до 70 м.

Снеголавинная метеостанция находится в долине Пожижевская, что в украинских Карпатах, на высоте 1550 м. Высота горы Поп Иван Черногорский - 2020,5 м.

Также отмечается, что в Ивано-Франковской области из-за ухудшения погодных условий дорожники переходят на круглосуточный режим работы. В Карпатах идет снег уже третий день. А вечером 2 декабря, ожидается усиления снегопада во всех районах области.

На дорогах во всех районах Прикарпатья и на перевалочных участках проезд автотранспорта обеспечен. Однако, водителей просят быть особенно осторожными в первые часы появления снежного покрова, соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость движения транспорта и отдавать предпочтение специальной снегоочистительной технике.

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Напомним, утром сообщалось, что в ряде областей выпадет до восьми сантиметров снега, в Карпатах ожидаются сильные снегопады. На дорогах большей части страны - гололедица.

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Источник: korrespondent.net