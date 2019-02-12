Названа дата новых газовых переговоров с Россией

Новый этап переговоров по контракту на транзит газа с Россией может состояться уже 5 декабря, заявил министр энергетики Алексей Оржель в понедельник, 2 декабря, сообщает ЕП.

Он отметил что все стороны, кроме российской готовы к переговорам в любой момент.

"Украинская и европейская стороны готовы к переговорам каждый день... Ближайшие даты: это может быть 5 декабря предварительно", - заявил Оржель.

Еще он высказался, что решать экономические вопросы на Нормандской встрече не совсем правильно.

Последней датой для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины считается 13 декабря.

Газпром 18 ноября направил Нафтогазу предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

Позже Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

Газпром считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Напомним, министр энергетики заявил, что с мая 2020 года цены на газ для населения в Украине будут рыночными.

А на прошлой неделе Кабмин принял решение о фиксированной цене на газ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net