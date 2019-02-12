Лента RSS
Подписаться на ленту
02 декабря 2019, понедельник, 16:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
02. 12. 2019

Названа дата новых газовых переговоров с Россией

 
Новый этап переговоров по контракту на транзит газа с Россией может состояться уже 5 декабря, заявил министр энергетики Алексей Оржель в понедельник, 2 декабря, сообщает ЕП.
 
Он отметил что все стороны, кроме российской готовы к переговорам в любой момент.
 
"Украинская и европейская стороны готовы к переговорам каждый день... Ближайшие даты: это может быть 5 декабря предварительно", - заявил Оржель.
 
Еще он высказался, что решать экономические вопросы на Нормандской встрече не совсем правильно.
 
Последней датой для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины считается 13 декабря.
 
Газпром 18 ноября направил Нафтогазу предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.
 
Позже Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.
 
Газпром считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
 
Напомним, министр энергетики заявил, что с мая 2020 года цены на газ для населения в Украине будут рыночными.
 
А на прошлой неделе Кабмин принял решение о фиксированной цене на газ.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.