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02. 12. 2019

Зеленский получил от ЕС гарантии по санкциям

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в ЕС ему дали гарантии сохранения санкций в отношении России до возврата Украине всех утраченных территорий. Об этом он рассказал в интервью западным СМИ Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

"Лидеры Европы гарантировали мне, что политика санкций останется до тех пор, пока мы не вернем все свои утраченные территории", - сказал Зеленский.

Он не стал комментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о его стремлении улучшить отношения с Москвой, но отметил, что президент Франции заверил его в поддержке.

"Я обсуждал с ним позицию Украины, и он сказал, конечно, мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины", - отметил Зеленский.

Напомним, 9 декабря в Париже в рамках саммита нормандской четверки состоится первая встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинский президент намерен на встрече в Париже поднять вопрос Крыма.

Также Зеленский отметил, что в ходе саммита нормандской четверки может быть поднят вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

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Источник: korrespondent.net
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