В Киеве произошло очередное покушение - 1 декабря в центре столицы обстреляли автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева родом из Енакиево. В результате погиб трехлетний сын Соболева.

Полиция сообщила о задержании подозреваемых. Как сообщают СМИ, это молодые люди чуть старше 20 лет и они уже признались в совершении преступления. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что известно об убийстве сынка Соболева

В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, обстреляли кроссовер Range Rover.

"Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по пути в больницу", - сообщала пресс-служба киевской полиции на своей странице в Facebook.

Покушение произошло, когда Соболев с семьей отъезжал от своего ресторана Марио на улице Льва Толстого. СМИ сообщают нескольк версий. УП сообщает, что в авто депутата выстрелили из автомобиля Lexus, который исчез с места происшествия. По другой версии убийца подбегал к Range Rover, чтобы выстрелить.

Как пишет theБабель со ссылкой на источники, убийца стрелял в боковое стекло автомобиля, когда машина притормозила на светофоре. По данным издания, во внедорожнике также былажена Соболева Инна и ее подруга.

"Соболев наклонился, а пуля прошла к заднему сиденью и попала в шею ребенка", - добавил собеседник портала в правоохранительных органах.

Cмотрите фотогалерею: Убили ребенка. Подробности покушения на Соболева

СМИ обращают внимание, что на месте происшествия появился букет цветов. Сам Соболев убеждал полицейских, что цветы появились сразу же после выстрела, заявляет Информатор. Кто принес букет на место происшествия и там оставил - информации нет.

Полиция открыла производство по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). 2 декабря около полудня пресс-служба полиции Киева сообщила о задержании подозреваемых. Подробности не сообщаются.

Обозреватель, ссылаясь на свои источники, пишет, что двоих киллеров задержали быстро. Сообщается, что им "чуть больше 20 лет", они воевали на Донбассе в батальоне Правого сектора и "уже раскололись".

Также издание сообщает, что по автомобилю Соболева стрелял снайпер из здания напротив.

Официально в полиции версии резонансного убийства не озвучивают. LIGA.net со ссылкой на высокопоставленный источник в МВД сообщает, что сейчас прорабатываются несколько версий.

Одна из них - давний конфликт Соболева с Артуром Емельяновым. "Там идут многолетние суды вокруг недвижимости", - отметил собеседник.

По данным издания, Емельянов родом из Донецка, в 2010-2014 годах был заместителем председателя Высшего хозяйственного суда Украины.

В 2018 СБУ уличила его в финансировании "ЛДНР". А ГПУ сообщила Емельянову о подозрении в незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.

В 2016 году Соболев заявлял о травле со стороны "группы рейдеров во главе с Емельяновым". Емельянов в ответ подал в суд, который выиграл. Сейчас он находится за границей.

Вторая версия - бизнес на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

"У Соболева остались магазины на оккупированной территории. Это версия также прорабатывается", - рассказывает источник.

Кто такой Cоболев: финансирование "ЛДНР" и нечестные выборы

У Соболева пятеро детей, самый младший - сын Александр - родился в 2016 году. В 2011-2014 годах состоял в браке с бывшей женой певца Николая Баскова и дочкой российского политика, экс-сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля.

Погибший Александр был крестником артистки Ирины Билык. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Вячеслав Соболев - известный бизнесмен из Донецка, он основал первую в городе сеть супермаркетов Обжора, которая все еще работает. Потом был заместителем мэра города Александра Лукьянченко.

В Донецке у него часто происходили конфликты с депутатами горсовета, которые контролировали городские рынки, и у супермаркетов его сети неоднократно случались взрывы, рассказывает Страна.

В начале нулевых он пошел в политику в составе созданного Виктором Януковичем партийного объединения За единство, согласие и возрождение, но вскоре покинул эту политическую силу.

В 2010 году был замглавы Нафтогаза, но после прихода Януковича ушел оттуда. В 2015 году он стал депутатом Киевского областного совета от Блока Петра Порошенко. В 2017 году он заявил, что работает также доцентом в Национальном университете биоресурсов и природопользования.

Накануне выборов в Киевоблсовет в ряде СМИ появилась резонансная информация, что Соболев все еще владеет сетью супермаркетов Обжора, работающей на неподконтрольных территориях.

Юрий Луценко, на тот момент лидер БПП, сообщил, что у Соболева есть документ о продаже сети Обжора в 2007 году, но отметил, что его биография "не наш формат" и пообещал снять его кандидатуру с выборов, но этого не произошло.

Страна пишет, что по ее данным, Соболев и после начала войны на Донбассе, сохранял де-факто контроль над Обжорой на неподконтрольных территориях, но несколько лет назад его отобрали "влиятельные люди в "ДНР".

СМИ также узнали, что автомобиль Range Rover, в котором убили трехлетнего сына бизнесмена, принадлежит фирме, которая фигурирует в уголовном производстве правоохранителей относительно финансирования терроризма на Донбассе.

Свадьба Соболева и Шпигель

Слідство.Інфо со ссылкой на судебное решение, пишет, что Соболева арендует авто Range Rover 2013 года выпуска у компании Донукрпроектнии, о чем депутат сам указывает в своей декларации.

Фирма Донукрпроектнии ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев. По данным следствия, Донукпроектнии и ряд других фирм, к которым в прошлом Соболев тоже имел непосредственное отношение, использовали для легализации средств, полученных от ведения незаконного бизнеса в "ЛДНР".

В тексте судебного решения говорится, что до января 2017 года эти компании осуществили между собой финансовые операции на сумму почти 678 миллионов гривен. Среди таких фирм правоохранители указывают Обжору.

Есть вопросы и к его победе на выборах. Общественное движение Честно ранее обнародовало анализ победы Соболева на местных выборах в 2015 году в 33-м округе Киевской области.

В Чесно отмечают, что его округ тогда стал рекордным в Украине по числу испорченных бюллетеней - их оказалось 24 процента, что в пять раз больше среднего показателя по стране. При этом активисты обращают внимание, что выборы проходили по новым правилам.

"Если ранее раньше для победы на выборах из-за нехватки голосов необходимо было "дофальсифицировать" результат для победы в пользу нужного кандидата, то при новой системе достаточно просто испортить бюллетени", - говорилось в материале.

Движение Чесно также писало, что в Киевском облсовете Соболев, хотя и стал членом бюджетной комиссии, вошел в число главных "прогульщиков" сессионных заседаний, пропустив треть сессий и 72 процента голосований (т.е. регистрировался, но не голосовал).

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Источник: korrespondent.net